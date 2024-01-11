Морозова предположила, когда Новак Джокович может завершить карьеру

Советская теннисистка и тренер Ольга Морозова предположила, когда закончит карьеру 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

«Джокович себя знает на 200%, он привык к своей команде, все члены которой являются феноменальными специалистами. Я знаю некоторых из них. Пока мышечная система серба будет держаться, он будет выступать. Мне кажется, в 2024-м Джокович будет играть меньше турниров и больше отдыхать и готовиться. А как работает организм Новака, знают только люди его окружения и он сам.

Судя по тому, что серб делает на корте, он может выступать ещё долго. Джокович — профессионал, он будет играть здорово. Годик он ещё точно поиграет, а может, и дольше. Новак не будет мучиться, как Надаль, и закончит карьеру, как только почувствует, что его игра уходит. Джокович наверняка хочет забрать ещё один ТБШ и Олимпиаду в Париже, где у него большие шансы», — сказала Морозова в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в 2008 году Джокович завоевал свой дебютный титул на ТБШ, это была победа на Australian Open.