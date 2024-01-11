«Могу выделить Джоковича, Медведева, Синнера». Морозова о фаворитах Australian Open — 2024

Советская теннисистка и тренер Ольга Морозова выделила теннисистов, которые могут побороться за победу на Australian Open — 2024.

«Кого бы назвала фаворитом в Австралии? Не могу сказать. Можно лишь выделить Джоковича, Медведева, Синнера, Алькараса — и дальше по списку. Зверев неплохо сейчас играет, но он «наелся» на United Cup, где играл много матчей и заканчивал в два часа ночи. У Саши есть неделя на восстановление, он вошёл в форму, которая у него была до травмы, полученной на «Ролан Гаррос» в 2022 году. Технически Зверев намного лучше стал играть. Они вместе с отцом, которого я очень хорошо знаю, идут правильной дорогой», — сказала Морозова в интервью «Матч ТВ».

Жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2024 состоялась сегодня, 11 января. Турнир пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия). Действующим чемпионом Australian Open в мужском одиночном разряде является сербский теннисист Новак Джокович.