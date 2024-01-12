Стало известно, когда Рублёв проведёт свой первый матч на Australian Open

Стало известно, кто из россиян сыграет в воскресенье, 14 января, свои первые матчи на Открытом чемпионате Австралии.

Так, в воскресенье свои матчи в мужском одиночном разряде проведут россияне Александр Шевченко, Павел Котов и Андрей Рублёв.

Напомним, в первом круге Шевченко встретится с испанцем Хауме Мунаром, соперником Котова станет представитель Франции Артур Риндеркнеш, а Рублёв проведёт матч с бразильцем Тьяго Уалдом.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 14 по 28 января. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 58 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего турнира обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Джокович обратился к Рублёву перед AO-2024: