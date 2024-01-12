Анастасия Захарова квалифицировалась на Открытый чемпионат Австралии

Сегодня, 12 января, состоялся один из финалов квалификации на Открытый чемпионат Австралии, в котором сошлись россиянка Анастасия Захарова и швейцарка Симона Вальтерт. Победу одержала Анастасия со счётом 7:6 (7:1), 6:2.
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Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Захарова сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи возможных брейк-пойнтов. Симона, в свою очередь, имеет те же цифры по эйсам и двойным ошибкам и реализовала три из восьми заработанных брейк-пойнтов.
Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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