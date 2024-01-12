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Анастасия Захарова квалифицировалась на Открытый чемпионат Австралии

Анастасия Захарова квалифицировалась на Открытый чемпионат Австралии
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Сегодня, 12 января, состоялся один из финалов квалификации на Открытый чемпионат Австралии, в котором сошлись россиянка Анастасия Захарова и швейцарка Симона Вальтерт. Победу одержала Анастасия со счётом 7:6 (7:1), 6:2.

Australian Open — квалификация (ж). Финал
12 января 2024, пятница. 02:10 МСК
Симона Вальтерт
Швейцария
Симона Вальтерт
С. Вальтерт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1
7 7 		6
         
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Захарова сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи возможных брейк-пойнтов. Симона, в свою очередь, имеет те же цифры по эйсам и двойным ошибкам и реализовала три из восьми заработанных брейк-пойнтов.

Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

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