Анастасия Захарова квалифицировалась на Открытый чемпионат Австралии

Сегодня, 12 января, состоялся один из финалов квалификации на Открытый чемпионат Австралии, в котором сошлись россиянка Анастасия Захарова и швейцарка Симона Вальтерт. Победу одержала Анастасия со счётом 7:6 (7:1), 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Захарова сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи возможных брейк-пойнтов. Симона, в свою очередь, имеет те же цифры по эйсам и двойным ошибкам и реализовала три из восьми заработанных брейк-пойнтов.

Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.