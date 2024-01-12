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Мария Тимофеева квалифицировалась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии

Мария Тимофеева квалифицировалась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии
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Сегодня, 12 января, состоялся очередной финал квалификации на Открытый чемпионат Австралии, в котором сошлись россиянка Мария Тимофеева и австралийка Присцилла Хон. Победу одержала Мария со счётом 6:2, 4:6, 6:1.

Australian Open — квалификация (ж). Финал
12 января 2024, пятница. 02:05 МСК
Мария Тимофеева
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 1
         
Присцилла Хон
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон

Продолжительность встречи составила 2 часа и 7 минут. За это время Тимофеева не совершила ни одного эйса и не допустила ни единой двойной ошибки и смогла реализовать 7 из 13 заработанных брейк-пойнтов. Присцилла, в свою очередь, не сделала ни одной подачи навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.

Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

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