Мария Тимофеева квалифицировалась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии

Сегодня, 12 января, состоялся очередной финал квалификации на Открытый чемпионат Австралии, в котором сошлись россиянка Мария Тимофеева и австралийка Присцилла Хон. Победу одержала Мария со счётом 6:2, 4:6, 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 7 минут. За это время Тимофеева не совершила ни одного эйса и не допустила ни единой двойной ошибки и смогла реализовать 7 из 13 заработанных брейк-пойнтов. Присцилла, в свою очередь, не сделала ни одной подачи навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.

Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.