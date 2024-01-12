Медведев объяснил, почему отказался от турниров перед Australian Open — 2024

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему принял решение не участвовать в подготовительных турнирах перед стартом на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Даниил, добро пожаловать на Открытый чемпионат Австралии. Это ваш первый турнир в 2024 году. Расскажите нам о своей подготовке и о том, когда вы приехали в Мельбурн.

Медведев: Я приехал в Мельбурн 6-го числа, ночью. Мы решили, что этого времени достаточно для подготовки. Предсезонка прошла хорошо. Сыграл выставочный матч, и мне удалось его выиграть. Это было отличное чувство.

Передо мной всегда стоит выбор, хочу ли я провести очень короткую предсезонку, а потом сыграть турнир перед Australian Open для разминки. И я всегда так делал. Это хорошо работает. В этом году я решил, что хотя бы раз нужно попробовать поступить по-другому и посмотреть, что из этого выйдет. Поживём — увидим.

Вы сказали, что захотели попробовать поступить в этом году по-другому, вы не считаете, что таким образом идёте на риск?

Медведев: Думаю, всё чувствуется как риск, если ты пробуешь это впервые. Не помню, чтобы я когда-либо играл на первом «Шлеме» сезона без подготовительного турнира. Обычно первый матч в сезоне может быть довольно сложным. В прошлом году в моём первом матче в сезоне у Сонего случились судороги после первого сета. Это было немного удивительно.

Риск есть всегда. Но я объясняю это тем, что я не хочу, чтобы, когда мне будет 35 лет, я сказал, что никогда не проводил Новый год дома. Поэтому я решил, что в этом году надо попробовать. Закончил поздно. В конце сезона у меня впервые за четыре года был отпуск. Если бы я приехал сюда на турнир, у меня было бы, как я уже сказал, две недели предсезонки. Вот и получится, что ты играешь без передышки.

В прошлом году после US Open я почувствовал, что морально и физически я не в той форме, в какой хотел бы быть. Я решил, что будет правильно подольше отдохнуть, сказал спортсмен на пресс-конференции в преддверии старта турнира.

Отметим, что Australian Open — один из самых успешных ТБШ в карьере Медведева (турнир играется на комфортном для россиянина харде). Он дважды доходил на нём до финала — в 2021 и 2022 годах. В 2021-м Даниил в трёх сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу, а в 2022-м в пяти партиях уступил испанцу Рафаэлю Надалю, ведя 2:0 по сетам.