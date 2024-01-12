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Касаткина без борьбы прошла в финал турнира WTA-500 в Аделаиде после снятия Пегулы

Касаткина без борьбы прошла в финал турнира WTA-500 в Аделаиде после снятия Пегулы
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15-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина без борьбы вышла в финал турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Соперницей Касаткиной в полуфинале должна была стать пятая ракетка мира Джессика Пегула из США, однако американская спортсменка снялась с соревнований до начала матча из-за болезни, сообщает пресс‑служба соревнований.

Касаткина прокомментировала снятие соперницы в своих социальных сетях.

«Желаю Джесс скорейшего выздоровления и быть на 100% готовой к AO», — написала Касаткина.

Аделаида (ж). 1/2 финала
12 января 2024, пятница. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
15
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

За титул Касаткина сразится с победительницей другого полуфинального матча между российской теннисисткой Екатериной Александровой (21-й номер в рейтинге WTA) и 12-й ракеткой мира Еленой Остапенко (Латвия).

Отметим, что Касаткина во второй раз подряд прошла в следующий раунд без борьбы. Ранее с четвертьфинального матча снялась немка Лаура Зигемунд.

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