Касаткина без борьбы прошла в финал турнира WTA-500 в Аделаиде после снятия Пегулы

15-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина без борьбы вышла в финал турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Соперницей Касаткиной в полуфинале должна была стать пятая ракетка мира Джессика Пегула из США, однако американская спортсменка снялась с соревнований до начала матча из-за болезни, сообщает пресс‑служба соревнований.
Касаткина прокомментировала снятие соперницы в своих социальных сетях.
«Желаю Джесс скорейшего выздоровления и быть на 100% готовой к AO», — написала Касаткина.
|1
|2
|3
|
|
За титул Касаткина сразится с победительницей другого полуфинального матча между российской теннисисткой Екатериной Александровой (21-й номер в рейтинге WTA) и 12-й ракеткой мира Еленой Остапенко (Латвия).
Отметим, что Касаткина во второй раз подряд прошла в следующий раунд без борьбы. Ранее с четвертьфинального матча снялась немка Лаура Зигемунд.
- 12 января 2024
-
10:30
-
10:22
-
10:16
-
10:11
-
09:46
-
04:20
-
03:56
-
03:51
-
03:35
-
02:06
-
01:38
-
00:30
-
00:14
- 11 января 2024
-
23:58
-
22:59
-
22:53
-
22:42
-
22:14
-
21:41
-
20:39
-
19:48
-
18:32
-
18:25
-
18:10
-
17:37
-
17:22
-
16:35
-
15:02
-
14:32
-
14:20
-
14:05
-
13:52
-
13:40
-
12:16
-
11:05