Курье — о Джоковиче: он является разрушителем чужих грёз на протяжении многих-многих лет

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американец Джим Курье высказался о перспективах молодых игроков бросить вызов Новаку Джоковичу.

«Новак является разрушителем чужих грёз уже на протяжении многих-многих лет. Есть много потенциальных чемпионов, которые мечтали о триумфе на «Шлеме», но не смогли этого сделать, потому что Новак их остановил.

У таких игроков, как Алькарас и Руне, нет этой закалки. Они приходят с оптимизмом, бодростью, воодушевлением. Но пощады не будет», — приводит слова Курье Sportskeeda.

Отметим, что 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Джокович встречался с Алькарасом и Руне 10 раз — по пять с каждым. Серб ведёт в статистике очных матчей с обоими теннисистами со счётом 3-2.