Радукану — о состоянии: больше нет ощущения, что играю с рюкзаком с камнями за спиной

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своём состоянии в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Сейчас я чувствую себя намного легче. У меня больше нет ощущения, что я играю с рюкзаком с камнями за спиной. Чувствую себя довольно легко и счастливо.

Успехом для меня в долгосрочной перспективе будет отыграть весь сезон до конца и не травмироваться по ходу сезона. Я знаю, что мой уровень на высоте. Мне нужно продолжать работать, чтобы стать более стабильной. Со временем я смогу играть по календарю и не думать о том, от каких турниров придётся отказаться. Я стремлюсь к стабильности. Честно говоря, я думаю, что мой уровень слишком высок, чтобы я не могла этого достичь.

Физически чувствую себя хорошо, в межсезонье проделала хорошую работу. Но мне нужно время, чтобы добиться стабильности. Нужно просто продолжать тренироваться, выполнять работу последовательно. Но я действительно чувствую себя хорошо», — приводит слова Радукану Tennis Head.

В первом круге Australian Open — 2024 Радукану сыграет с американкой Шелби Роджерс.