Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева обыграла Коллинз на выставочном турнире Kooyong Classic

Мирра Андреева обыграла Коллинз на выставочном турнире Kooyong Classic
Аудио-версия:
Комментарии

В Коойонге (Австралия) завершился выставочный турнир Kooyong Classic, который проходил с 10 по 12 января. В заключительный игровой день на корт вышла 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева. 47-я ракетка мира уверенно переиграла Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

12 января

Милош Раонич (Канада) – Фрэнсис Тиафо (США) – 7:6 (7:3), 6:3
Доминик Тим (Австрия) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:3, 6:3
Мирра Андреева (Россия) – Даниэль Коллинз (США) – 7:6 (7:5), 6:1
Ришар Гаске (Франция) – Марк Полманс (Австралия) – 7:5, 7:6 (7:2)

11 января

Тайла Престон (Австралия) – Линда Фрухвиртова (Чехия) – 1:6, 7:6 (7:4), 10:6
Янник Синнер (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:2, 6:3
Энди Маррей (Великобритания) – Доминик Тим (Австрия) – 6:4, 6:4
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Макс Перселл (Австралия) – 7:6(2), 4:6, 10:7

10 января

Янник Синнер (Италия) – Марк Полманс (Австралия) – 6:4, 6:0
Марин Чилич (Хорватия) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:3, 7:5
Хольгер Руне (Дания) – Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 7:5
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 7:5

Ранее стало известно, что соперником Мирры Андреевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии станет американская спортсменка Бернарда Пера, имеющая текущий 69-й номер в мировой классификации.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android