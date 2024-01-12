Мирра Андреева обыграла Коллинз на выставочном турнире Kooyong Classic

В Коойонге (Австралия) завершился выставочный турнир Kooyong Classic, который проходил с 10 по 12 января. В заключительный игровой день на корт вышла 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева. 47-я ракетка мира уверенно переиграла Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
12 января
Милош Раонич (Канада) – Фрэнсис Тиафо (США) – 7:6 (7:3), 6:3
Доминик Тим (Австрия) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:3, 6:3
Мирра Андреева (Россия) – Даниэль Коллинз (США) – 7:6 (7:5), 6:1
Ришар Гаске (Франция) – Марк Полманс (Австралия) – 7:5, 7:6 (7:2)
11 января
Тайла Престон (Австралия) – Линда Фрухвиртова (Чехия) – 1:6, 7:6 (7:4), 10:6
Янник Синнер (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:2, 6:3
Энди Маррей (Великобритания) – Доминик Тим (Австрия) – 6:4, 6:4
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Макс Перселл (Австралия) – 7:6(2), 4:6, 10:7
10 января
Янник Синнер (Италия) – Марк Полманс (Австралия) – 6:4, 6:0
Марин Чилич (Хорватия) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:3, 7:5
Хольгер Руне (Дания) – Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 7:5
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 7:5
Ранее стало известно, что соперником Мирры Андреевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии станет американская спортсменка Бернарда Пера, имеющая текущий 69-й номер в мировой классификации.