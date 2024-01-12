«Если желаешь кому-то зла, зло вернётся». Зверев — о неудаче Медведева на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года, шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев высказался о поражении россиянина Даниила Медведева от бразильского теннисиста Тьяго Уайлда в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2023. Немец объяснил неудачу Медведева кармой.

«Медведев — один из лучших теннисистов мира, поэтому полезно играть с ним на ранней стадии турнира. Но в то же время я верю в карму. Я верю, что если ты кому-то желаешь зла, то зло к тебе вернётся», — сказал Зверев в эпизоде документального сериала Netflix Break Point.

Напомним, Зверев на том турнире дошёл до полуфинала. В матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2023 немецкий теннисист проиграл представителю Норвегии Касперу Рууду.

Ранее Медведев объяснил, почему они со Зверевым не могут быть лучшими друзьями.