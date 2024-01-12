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Дмитриева: буду болеть за Рыбакину на Australian Open, надеюсь, она сможет взять «Шлем»

Дмитриева: буду болеть за Рыбакину на Australian Open, надеюсь, она сможет взять «Шлем»
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Советская теннисистка и спортивная журналистка Анна Дмитриева рассказала, что на Australian Open будет болеть за чемпионку Уимблдона-2022 из Казахстана Елену Рыбакину.

«Я буду болеть за Рыбакину, надеюсь она сможет взять «Шлем». Елена попала в половину к Свёнтек, у которой неоднократно выигрывала. Если она будет в хорошей форме и здорова, то всё может сложиться.

Думаю, что Рыбакина не выкладывалась полностью в матче с Александровой в Окленде. Да и не было смысла, потому что у неё в первом же круге неприятная соперница — Каролина Плишкова. Нужно быть готовой к первому же матчу», — приводит слова Дмитриевой Metaratings.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии стартует в Мельбурне в воскресенье, 14 января.

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