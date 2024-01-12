Медведев — о сериале Break Point: это не реальная жизнь. Смотреть не буду — расстроюсь

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, прокомментировал свой образ в сериале Break Point от Netfix: там россиянин изображён как антагонист немца Александра Зверева, которому он не даёт вернуться в топ после травмы.

«Что я могу сказать? Знаете, я даже ждал такой вопрос, я много думал обо всем этом, пока был в отпуске. Мне показалось, что пора в жизни что-то изменить. Меня внезапно осенило, что я хочу заниматься более важными для себя вещами и меньше думать о незначительных: о залипании в телефоне, игре в PlayStation. Я всё ещё делаю и то, и другое, просто уделяю этому меньше свободного времени.

Я больше думаю о своём теннисе, о том, каким человеком хочу быть, о своей физической форме. Всё ещё случаются дни, когда я ложусь спать в два часа ночи. На следующее утро бывает тяжеловато, но ничего страшного. Я стараюсь, чтобы таких дней было меньше.

На корте будет точно так же. Я хочу попытаться измениться, заблокировать весь шум извне и концентрироваться на себе — но при этом не ломать себя и оставаться честным. Я думаю, это очень важно. Чем больше ты концентрируешься на внешнем мире и других людях и их мнении о тебе, тем меньше внимания ты уделяешь себе. Думаю, в таком случае ты можешь устать и расстраиваться по разным поводам.

Я не смотрел эту серию, но сижу в соцсетях и в разных местах видел нарезки. Я не смотрел и, наверное, не буду – потому что расстроюсь (смеётся).

Я немного слышал. Мне нечего сказать. Таков Netfix — там всегда что-то преувеличивают, всегда всё горячо или холодно, нейтрального не существует. Люди вокруг меня, люди в раздевалке знают, каким я бываю на корте и вне его. И у меня хорошие отношения практически со всеми в туре.

Мне особо нечего добавить, потому что сериал – это не реальная жизнь», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Australian Open.