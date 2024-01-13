Осака: надеюсь, моя дочь не начнёт ползать за время моего отъезда

Японская теннисистка Наоми Осака, чемпионка четырёх турниров «Большого шлема», рассказала, как переживает расставание с дочерью, которая ещё слишком маленькая, чтобы вместе со спортсменкой прилететь в Мельбурн на Australian Open.

«Конечно, это очень сложно. Она многому учится в моё отсутствие. Надеюсь, она не начнёт ползать за время моего отъезда. Я делает планку и качается вперёд-назад. Думаю, скоро она начнёт ползать.

Мне грустно, я хочу взять её с собой, но это эгоистично. Думаю, для неё сейчас лучше быть дома. Не хочу лишать её этого, пока она маленькая. Мы часто общаемся по FaceTime», — рассказала Осака на пресс-конференции перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, Наоми Осака стала мамой в июле 2023 года. 1 января 2024 года она выиграла первый матч после возвращения в тур.