Алехандро Табило стал победителем турнира в Окленде
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Чилийский теннисист Алехандро Табило, занимающий 82-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу в финале турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия) с призовым фондом $ 661 585.
Соперником Табило по финалу был японский теннисист Таро Дэниэл (74-я ракетка мира). Матч на центральном корте «ASB Теннис Арены» продолжался 1 час 37 минут и завершился победой чилийского теннисиста со счётом 6:2, 7:5.
Окленд (м). Финал
13 января 2024, суббота. 04:10 МСК
74
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
0 : 2
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|3
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|7
82
Алехандро Табило
А. Табило
За время, проведённое на корте, Табило сделал 10 эйсов против двух у Дэниэла, также соперники допустили одинаковое количество двойных ошибок — по две. Этот титул стал для 26-летнего чилийского теннисиста первым на уровне турниров тура Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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