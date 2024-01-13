Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алехандро Табило стал победителем турнира в Окленде

Алехандро Табило стал победителем турнира в Окленде
Комментарии

Чилийский теннисист Алехандро Табило, занимающий 82-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу в финале турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия) с призовым фондом $ 661 585.

Соперником Табило по финалу был японский теннисист Таро Дэниэл (74-я ракетка мира). Матч на центральном корте «ASB Теннис Арены» продолжался 1 час 37 минут и завершился победой чилийского теннисиста со счётом 6:2, 7:5.

Окленд (м). Финал
13 января 2024, суббота. 04:10 МСК
Таро Дэниэл
74
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Алехандро Табило
82
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

За время, проведённое на корте, Табило сделал 10 эйсов против двух у Дэниэла, также соперники допустили одинаковое количество двойных ошибок — по две. Этот титул стал для 26-летнего чилийского теннисиста первым на уровне турниров тура Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android