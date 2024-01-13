Алехандро Табило стал победителем турнира в Окленде

Чилийский теннисист Алехандро Табило, занимающий 82-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу в финале турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия) с призовым фондом $ 661 585.

Соперником Табило по финалу был японский теннисист Таро Дэниэл (74-я ракетка мира). Матч на центральном корте «ASB Теннис Арены» продолжался 1 час 37 минут и завершился победой чилийского теннисиста со счётом 6:2, 7:5.

За время, проведённое на корте, Табило сделал 10 эйсов против двух у Дэниэла, также соперники допустили одинаковое количество двойных ошибок — по две. Этот титул стал для 26-летнего чилийского теннисиста первым на уровне турниров тура Ассоциации теннисистов-профессионалов.