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Прошлогодний полуфиналист Карен Хачанов показал, в какой форме выступит на Australian Open

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов презентовал форму, в которой выступит на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Отметим, что Хачанову на Australian Open — 2024 предстоит защищать сразу 720 очков, так как в прошлом сезоне он дошёл до полуфинала мэйджора в Мельбурне. Напомним, тогда он проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

На старте Australian Open — 2024 Хачанову (15) предстоит сразиться с представителем Германии Даниэлем Альтмайером (57-я ракетка мира).

Хачанов начал 2024 год на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В матче второго круга посеянный под вторым номером Карен встречался с 69-й ракеткой мира, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.