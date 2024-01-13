Новак Джокович оценил серьёзность травмы запястья перед стартом Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил степень серьёзности травмы запястья, которую он получил на командном турнире United Cup в начале января.

«Моё запястье в порядке. У меня было время восстановиться после матча с де Минором на United Cup. Я хорошо тренировался. На тренировках у меня ничего не болело. Это хорошо. Пока всё выглядит неплохо. Посмотрим, как пойдёт дальше.

Эта травма не так серьёзна, как некоторые другие травмы, которые у меня были здесь. В 2021-м и в 2023-м у меня были более неприятные травмы, с которыми мне приходилось справляться. Так что, да, я не могу предсказать, вернётся ли боль. Когда я начинаю играть больше матчей, то уровень стресса повышается», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту Australian Open – 2024.