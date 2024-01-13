Остапенко — Касаткиной: мы хорошие друзья, очень приятно делить с тобой корт

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 12-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко обратилась к 15-му номеру рейтинга WTA россиянке Дарье Касаткиной после победы над ней в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Напомним, в финале соревнований Остапенко (6) обыграла Касаткину со счётом 6:3, 6:2. Для 26-летней латвийки этот титул стал седьмым в карьере на уровне WTA с учётом победы на «Ролан Гаррос». По ходу соревнований в Аделаиде Елене, помимо Касаткиной, удалось обыграть румынку Сорану Кырстю, француженку Каролин Гарсию, украинку Марту Костюк и россиянку Екатерину Александрову.

«Хочется поздравить Дарью с отличной неделей. Это была хорошая неделя для тебя и твоей команды. Надеюсь, мы сыграем ещё много финалов, поскольку мы хорошие друзья. Мне очень приятно делить с тобой корт.

Спасибо судье на вышке, как отметила Дарья, с нами иногда бывает нелегко. Мы очень злимся», — сказала Остапенко на церемонии награждения.