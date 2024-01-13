Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Остапенко — Касаткиной: мы хорошие друзья, очень приятно делить с тобой корт

Остапенко — Касаткиной: мы хорошие друзья, очень приятно делить с тобой корт
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 12-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко обратилась к 15-му номеру рейтинга WTA россиянке Дарье Касаткиной после победы над ней в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Напомним, в финале соревнований Остапенко (6) обыграла Касаткину со счётом 6:3, 6:2. Для 26-летней латвийки этот титул стал седьмым в карьере на уровне WTA с учётом победы на «Ролан Гаррос». По ходу соревнований в Аделаиде Елене, помимо Касаткиной, удалось обыграть румынку Сорану Кырстю, француженку Каролин Гарсию, украинку Марту Костюк и россиянку Екатерину Александрову.

«Хочется поздравить Дарью с отличной неделей. Это была хорошая неделя для тебя и твоей команды. Надеюсь, мы сыграем ещё много финалов, поскольку мы хорошие друзья. Мне очень приятно делить с тобой корт.

Спасибо судье на вышке, как отметила Дарья, с нами иногда бывает нелегко. Мы очень злимся», — сказала Остапенко на церемонии награждения.

Материалы по теме
Касаткина проиграла Остапенко финал Аделаиды. Хотя Дарья до этого отдыхала два дня
Касаткина проиграла Остапенко финал Аделаиды. Хотя Дарья до этого отдыхала два дня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android