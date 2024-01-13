Джокович оценил свои шансы выиграть все турниры «Большого шлема» и Олимпиаду в 2024 году

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможности собрать в сезоне-2024 «Золотой шлем», то есть выиграть все мэйджоры и завоевать золото (первое в карьере) Олимпиады.

«Ни для кого не секрет, что я чётко озвучиваю цели и всегда говорю, что хочу выигрывать каждый турнир «Большого шлема», в котором участвую. В этом году ситуация не изменилась.

Я просто надеюсь, что смогу начать сезон так же, как это у меня получалось на протяжении большей части карьеры – с победы на Australian Open. Это точно моё самое любимое место. Надеюсь, что смогу сыграть если не на таком же уровне, как в прошлом году, то хотя бы на близком, потому что это было одно из лучших моих выступлений за всю карьеру.

Посмотрим, как всё пойдёт. Сезон длинный, это олимпийский год. «Большой шлем», Олимпиада – это масштабные цели. Нужно подождать, как всё сложится здесь, и думать об остальных турнирах уже позже, когда они будут не за горами», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту Australian Open – 2024.