Алькарас: хочу бороться с Джоковичем на турнирах, где он практически непобедим

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас в очередной раз признался, что соперничество с 24-кратным победителем ТБШ сербом Новаком Джоковичем невероятно его мотивирует.

«Новак является для меня дополнительной мотивацией. Я амбициозен и хочу бороться с лучшими, чтобы понимать, на каком уровне я нахожусь сам. Это отличная проверка – бороться с ним на турнирах, где он практически непобедим. Я хочу играть здесь, в Австралии, с ним, хочу выйти в финал и, надеюсь, там будет Новак.

Физически я чувствую себя очень, очень хорошо, в плане тенниса думаю, уровень тоже хороший», — сказал Алькарас на пресс-конференции, посвящённой старту Australian Open – 2024.