Карлос Алькарас объяснил, почему не стал проводить турниры перед Australian Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас объяснил решение не проводить подготовительные турниры перед стартом на Открытом чемпионате Австралии – 2024.
В первом круге соревнований в Мельбурне Алькарас (2) сразится с бывшей седьмой ракеткой мира, 27-летним французом Ришаром Гаске.
«Сезон заканчивается очень, очень поздно. Мне нужен был отпуск, чтобы восстановиться физически и психологически. И мне хотелось провести хорошую предсезонку. Мы решили с командой, что мне нужно четыре-пять недель на подготовку. И при таком графике у нас не было времени где-то сыграть перед Australian Open. В итоге мы решили сразу поехать в Мельбурн.
Думаю, я из тех, кому не нужно много играть перед большими стартами, но, конечно, матчи всегда помогают. Думаю, я готов добиться хороших результатов здесь», — сказал Алькарас на пресс-конференции, посвящённой старту Australian Open – 2024.