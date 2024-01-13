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Карлос Алькарас объяснил, почему не стал проводить турниры перед Australian Open

Карлос Алькарас объяснил, почему не стал проводить турниры перед Australian Open
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас объяснил решение не проводить подготовительные турниры перед стартом на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

В первом круге соревнований в Мельбурне Алькарас (2) сразится с бывшей седьмой ракеткой мира, 27-летним французом Ришаром Гаске.

«Сезон заканчивается очень, очень поздно. Мне нужен был отпуск, чтобы восстановиться физически и психологически. И мне хотелось провести хорошую предсезонку. Мы решили с командой, что мне нужно четыре-пять недель на подготовку. И при таком графике у нас не было времени где-то сыграть перед Australian Open. В итоге мы решили сразу поехать в Мельбурн.

Думаю, я из тех, кому не нужно много играть перед большими стартами, но, конечно, матчи всегда помогают. Думаю, я готов добиться хороших результатов здесь», — сказал Алькарас на пресс-конференции, посвящённой старту Australian Open – 2024.

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