Фото: стильный Карлос Алькарас представил сундук Malle Vestiaire от Louis Vuitton

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас стал лицом рекламной кампании нового сундука Malle Vestiaire от бренда Louis Vuitton, амбассадором которого является испанец.

Сундук предназначен для хранения памятных трофеев и спортивных аксессуаров. Он увековечивает многолетнюю приверженность модного дома LV к спорту, представляя собой уникальное изделие для хранения памятных трофеев и спортивных аксессуаров.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

«Для меня этот сундук наполнен удивительными воспоминаниями о победах на двух турнирах «Большого шлема». Я очень горжусь тем, что мы смогли создать в сотрудничестве с домом Louis Vuitton», — прокомментировал старт кампании Алькарас.

Ранее Алькарас прилетел в Мельбурн, где выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2024. В отличие от большинства игроков, Алькарас не стал участвовать в подготовительных турнирах перед первым мэйджором в году.