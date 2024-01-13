Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 14 января

В воскресенье, 14 января, стартует первый турнир «Большого шлема» в 2024 году — Australian Open. В первый день соревнований свои матчи проведут россияне Александр Шевченко, Павел Котов и пятая ракетка мира Андрей Рублёв.
Также борьбу на турнире начнут первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович и финалист Итогового турнира — 2023 итальянец Янник Синнер. Отметим, что они свои матчи проведут на центральном корте турнира — Род Лэйвер Арене.
Australian Open — 2024. Расписание матчей 14 января
Мужчины. Первый круг
3:00
Александр Шевченко (Россия) — Хауме Мунар (Испания)
Маттео Арнальди (Италия) — Адам Уолтон (Австралия, WC)
4:00
Янник Синнер (Италия, 4) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
4:30
Фабиан Марожан (Венгрия) — Марин Чилич (Хорватия, SR)
Павел Котов (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция)
5:30
Тьяго Уайлд (Бразилия) — Андрей Рублёв (Россия, 5)
6:30
Джеффри-Джон Вулф (США) — Себастьян Баэс (Аргентина, 26)
Томаш Махач (Чехия) — Синтаро Мочизуки (Япония, LL)
7:30
Кристофер О`Коннел (Австралия) — Кристьян Гарин (Чили)
Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) — Педро Качин (Аргентина)
8:00
Тейлор Фритц (США, 12) — Факундо Диас Акоста (Аргентина)
Кентен Алис (Франция, LD) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q)
9:00
Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Джэйсон Каблер (Австралия, WC)
11:00
Новак Джокович (Сербия, 1) — Дино Прижмич (Хорватия, Q)
12:30
Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Борна Чорич (Хорватия)