Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 14 января

В воскресенье, 14 января, стартует первый турнир «Большого шлема» в 2024 году — Australian Open. В первый день соревнований свои матчи проведут россияне Александр Шевченко, Павел Котов и пятая ракетка мира Андрей Рублёв.

Также борьбу на турнире начнут первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович и финалист Итогового турнира — 2023 итальянец Янник Синнер. Отметим, что они свои матчи проведут на центральном корте турнира — Род Лэйвер Арене.

Australian Open — 2024. Расписание матчей 14 января

Мужчины. Первый круг

3:00

Александр Шевченко (Россия) — Хауме Мунар (Испания)

Маттео Арнальди (Италия) — Адам Уолтон (Австралия, WC)

4:00

Янник Синнер (Италия, 4) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

4:30

Фабиан Марожан (Венгрия) — Марин Чилич (Хорватия, SR)

Павел Котов (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция)

5:30

Тьяго Уайлд (Бразилия) — Андрей Рублёв (Россия, 5)

6:30

Джеффри-Джон Вулф (США) — Себастьян Баэс (Аргентина, 26)

Томаш Махач (Чехия) — Синтаро Мочизуки (Япония, LL)

7:30

Кристофер О`Коннел (Австралия) — Кристьян Гарин (Чили)

Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) — Педро Качин (Аргентина)

8:00

Тейлор Фритц (США, 12) — Факундо Диас Акоста (Аргентина)

Кентен Алис (Франция, LD) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q)

9:00

Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Джэйсон Каблер (Австралия, WC)

11:00

Новак Джокович (Сербия, 1) — Дино Прижмич (Хорватия, Q)

12:30

Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Борна Чорич (Хорватия)