Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Остапенко: перед матчами слушаю музыку. Иногда включаю песни российских исполнителей

Остапенко: перед матчами слушаю музыку. Иногда включаю песни российских исполнителей
Аудио-версия:
Комментарии

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о своих предматчевых ритуалах, а также ответила на вопрос о том, что для неё в теннисе кажется самым сложным.

«Перед матчем я тщательно разминаюсь. Но не делаю ничего особенного, всё как обычно. Как правило, перед матчами слушаю музыку. В основном поп, иногда включаю песни современных российских исполнителей. Мне нравится энергичная музыка, которая меня заряжает.

Самое сложное в теннисе? Иногда приходится играть шесть турниров подряд, и ты очень устаёшь, хочешь отдохнуть, но всё равно нужно идти на тренировку или готовиться к матчу. Отказаться нельзя, это твоя обязанность. А ещё приходится много ездить, от всего этого устаёшь. Да, иногда бывает сложно. Но знаю, что сама выбрала эту жизнь и карьеру. Мне нравится. Нужно просто это принять», — приводит слова спортсменки издание Jauns.Lv.

Материалы по теме
Касаткина проиграла Остапенко финал Аделаиды. Хотя Дарья до этого отдыхала два дня
Касаткина проиграла Остапенко финал Аделаиды. Хотя Дарья до этого отдыхала два дня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android