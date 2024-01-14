Остапенко: перед матчами слушаю музыку. Иногда включаю песни российских исполнителей

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о своих предматчевых ритуалах, а также ответила на вопрос о том, что для неё в теннисе кажется самым сложным.

«Перед матчем я тщательно разминаюсь. Но не делаю ничего особенного, всё как обычно. Как правило, перед матчами слушаю музыку. В основном поп, иногда включаю песни современных российских исполнителей. Мне нравится энергичная музыка, которая меня заряжает.

Самое сложное в теннисе? Иногда приходится играть шесть турниров подряд, и ты очень устаёшь, хочешь отдохнуть, но всё равно нужно идти на тренировку или готовиться к матчу. Отказаться нельзя, это твоя обязанность. А ещё приходится много ездить, от всего этого устаёшь. Да, иногда бывает сложно. Но знаю, что сама выбрала эту жизнь и карьеру. Мне нравится. Нужно просто это принять», — приводит слова спортсменки издание Jauns.Lv.