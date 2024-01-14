Свитолина: я впервые слышу фамилию своей соперницы на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о предстоящем матче с австралийкой Тайлой Престон в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Я впервые слышу фамилию своей соперницы, но это нормально, потому что она молодая и только сейчас начинает играть на высшем уровне. Но мы с тренером уже проделали эту работу перед матчем: посмотрели ее матчи в YouTube, как она играла в Аделаиде, в Куйонге. Поэтому мы понимаем, как она играет и чего от нее ждать. Но для меня сейчас главное — физически чувствовать себя на 100%, и сосредоточиться на своей игре, над моментами, над которыми мы работали в межсезонье», — приводит слова Свитолины Большой теннис Украины.

Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко.