Камилла Рахимова прошла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Сегодня, 14 января, состоялся матч в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором сошлись россиянка Камилла Рахимова и американка Эмина Бектас. В итоге победу одержала россиянка со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час и 13 минут. За это время Рахимова сделала четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать четыре из девять заработанных брейк-пойнтов. Эмина, в свою очередь, исполнила девять эйсов, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала два из трёх доступных брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований Камилла встретится с победительницей встречи француженки Диан Пари и китаянки Синьюй Ван, являющейся 30-й ракеткой мира.