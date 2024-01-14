Камилла Рахимова прошла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
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Сегодня, 14 января, состоялся матч в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором сошлись россиянка Камилла Рахимова и американка Эмина Бектас. В итоге победу одержала россиянка со счётом 6:4, 6:4.
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 03:05 МСК
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Эмина Бектас
Э. Бектас
Продолжительность встречи составила 1 час и 13 минут. За это время Рахимова сделала четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать четыре из девять заработанных брейк-пойнтов. Эмина, в свою очередь, исполнила девять эйсов, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала два из трёх доступных брейк-пойнтов.
Во втором круге соревнований Камилла встретится с победительницей встречи француженки Диан Пари и китаянки Синьюй Ван, являющейся 30-й ракеткой мира.
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