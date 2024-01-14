Александр Шевченко выбыл с Australian Open, за два часа уступив Мунару
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Российский теннисист Александр Шевченко (48-й номер в классификации ATP) уступил в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии 83-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару. Матч завершился в трёх сетах (3:6, 3:6, 1:6) и продлился 1 час 57 минут.
В двух первых сетах Шевченко отдал первые же геймы на своих подачах, и хотя в первом ему даже удалось сделать ответный брейк, обе партии завершились поражениями Александра со счётом 3:6. Третий сет начался с обмена геймами, но затем Шевченко уступил в пяти геймах подряд.
На счету российского теннисиста три подачи на вылет против восьми у соперника, пять двойных ошибок против трёх и 40 невынужденных ошибок против 23, а также 19 активно выигранных очков против 34.
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