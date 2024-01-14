Павел Котов пробился во второй круг Australian Open в пятисетовом поединке

Российский теннисист Павел Котов, имеющий 64-й номер в рейтинге ATP, вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, переиграв в пяти сетах 97-ю ракетку мира француза Артура Риндеркнеша (7:5, 6:1, 6:7, 6:7, 6:3). Матч продолжался 4 часа 42 минуты.

В первом сете Котову пришлось отыгрываться со счёта 1:3, что ему успешно удалось. Вторая партия безоговорочно осталась за Павлом, который благодаря двум брейкам подряд вёл в ней 5:0. В третьем сете никто не смог взять подачу соперника, а на тай-брейке судьбу партии решили два розыгрыша — 8:6 в пользу Риндеркнеша. По такому же сценарию прошла и четвёртая партия, но теперь француз выиграл тай-брейк 7:5. Судьбу матча решил пятый гейм пятого сета — российский теннисист сделал брейк, после чего ещё раз забрал чужую подачу при счёте 5:3 в свою пользу.

В следующем раунде соперником Котова станет победитель противостояния посеянного под 18-м номером чилийца Николаса Харри (18-й номер в мировой классификации) и пробившегося через квалификацию итальянца Флавио Коболли (102-я строчка в рейтинге ATP).