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Янник Синнер обыграл ван де Зансхулпа в первом круге Australian Open

Янник Синнер обыграл ван де Зансхулпа в первом круге Australian Open
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Четвёртая ракетка мира Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, на котором он посеян под четвёртым номером. В матче первого круга итальянец победил в трёх сетах теннисиста из Нидерландов Ботика ван де Зансхулпа, занимающего 59-е место в рейтинге ATP (6:4, 7:5, 6:3). Матч продолжался 2 часа 34 минуты.

Australian Open (м). Турнирная сетка

В первом сете победу Синнера предопределил стартовый гейм матча, взятый им на подаче соперника. Во второй партии теннисисты держали свои подачи до счёта 5:5, при котором итальянцу удался брейк. В третьем сете ван де Зансхулп повёл в счёте с брейком, но проиграл четыре гейма подряд, после чего отдал ещё одну свою подачу.

Во втором круге Синнер сыграет с победителем матча первого круга между 148-й ракеткой мира Йеспером Де Йонгом из Нидерландов, который пробился в основную сетку через квалификацию, и аргентинцем Педро Качином, занимающим в рейтинге ATP 72-е место.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 04:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
4 		5 3
             
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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