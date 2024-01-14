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Андрей Рублёв на старте Australian Open — 2024 выиграл восьмой пятисетовый матч в карьере

Андрей Рублёв на старте Australian Open — 2024 выиграл восьмой пятисетовый матч в карьере
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выиграл восьмой матч из пяти сетов в карьере. Теперь его баланс – восемь побед и восемь поражений в подобного рода поединках.

Напомним, восьмую победу Рублёв одержал на старте Открытого чемпионата Австралии — 2024. 26-летний Рублёв (5) со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) одолел 78-ю ракетку мира бразильца Тьяго Уайлда. Напряжённая встреча продлилась 3 часа и 42 минуты. Рублёв выполнил 21 эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 23. На счету Уайлда 15 эйсов, шесть двойных ошибок, а также четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Дэниэль Таро (Япония).

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