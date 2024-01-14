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Рублёв — австралийцам: ваша поддержка чуть не заставила меня проиграть в первом раунде

Рублёв — австралийцам: ваша поддержка чуть не заставила меня проиграть в первом раунде
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв забавно высказался о роли трибун в его стартовом поединке на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, Рублёв (5) со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) с трудом одолел 78-ю ракетку мира бразильца Тьяго Уайлда.

«Когда кто-то проигрывает, болельщики начинают поддерживать его, чтобы он играл лучше. Ваша сегодняшняя поддержка чуть не заставила меня проиграть в первом раунде (эта фраза вызвала у фанатов смех). Но я всё понимаю. Спасибо, что поддерживаете игроков, которые вам нравятся, и приходите посмотреть теннис», — сказал Рублёв в интервью на корте.

В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Дэниэль Таро (Япония).

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