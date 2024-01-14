24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился воспоминаниями о депортации из Австралии в 2022 году.

«В прошлом году я сначала прилетел в Аделаиду, поэтому в Мельбурне мы приземлились в другом терминале. А в этом году мы оказались как раз в том терминале, что и в 2022-м. Я увидел весь путь, который тогда проделал, иммиграционную службу. Даже узнал мужчину, который работал там два года назад. Это были не самые приятные воспоминания, у меня даже перехватило дух.

Также серб отметил, что его присутствие привлекло внимание СМИ к проблемам беженцев, которые содержались в том же отеле.

«Насколько мне известно, большинство заключённых освободили. Это один из положительных итогов всей этой истории — моё присутствие там вызвало такой ажиотаж, что журналисты начали давить и людей выпустили.

С Мехди (иранец, с которым Джокович познакомился во время пребывания в отеле. — Прим. «Чемпионата») у меня особая связь. Мы до сих пор общаемся, он сейчас живёт в Миннесоте. Мы встретимся, когда я поеду в США. Он сказал, что благодарен мне за внимание, которое привлекло моё дело», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 серб сыграет со 178-й ракеткой мира Дино Прижмичем из Хорватии.