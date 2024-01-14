Джокович — о пародии на Шелтона на US Open: если кто-то ведёт себя неспортивно, я реагирую

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о копировании празднования Бена Шелтона с имитированием приёма телефонного звонка на US Open — 2023.

«Это была реакция на него. Он не вёл себя подобающим образом, не проявлял уважения на корте и перед матчем.

А если кто-то ведёт себя неспортивно, я обязательно реагирую», — приводит слова Джоковича DailyMail со ссылкой на L'Equipe.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Напомним, Джокович скопировал празднование 21-летнего Бена Шелтона после победы в полуфинале US Open со счётом 6:3, 6:2, 7:6.