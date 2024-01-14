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Джокович отдал сет 18-летнему Прижмичу на старте Australian Open — 2024

Джокович отдал сет 18-летнему Прижмичу на старте Australian Open — 2024
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович проиграл сет в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии – 2024 18-летнему представителю Хорватии, 178-й ракетке мира Дино Прижмичу (Q).

Джокович уверенно начал поединок – выиграл стартовую партию со счётом 6:2. Отметим, что по её ходу Дино несколько раз брал медицинский перерыв. Однако второй сет остался за Прижмичем (7:6 (7:5)).

Нельзя не отметить, что данная проигранная партия имеет особое значение для серба, так он ещё ни разу в карьере не выигрывал турнир «Большого шлема», не проиграв ни сета в рамках соревнований.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 11:15 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6 3
2 		7 7 3 0
             
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич
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