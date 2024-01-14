Джокович отдал сет 18-летнему Прижмичу на старте Australian Open — 2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович проиграл сет в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии – 2024 18-летнему представителю Хорватии, 178-й ракетке мира Дино Прижмичу (Q).

Джокович уверенно начал поединок – выиграл стартовую партию со счётом 6:2. Отметим, что по её ходу Дино несколько раз брал медицинский перерыв. Однако второй сет остался за Прижмичем (7:6 (7:5)).

Нельзя не отметить, что данная проигранная партия имеет особое значение для серба, так он ещё ни разу в карьере не выигрывал турнир «Большого шлема», не проиграв ни сета в рамках соревнований.