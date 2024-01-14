Синнер — о болельщиках в костюмах морковок: они потихоньку становятся популярнее меня

Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер высказался о поддержке болельщиков в костюмах морковок (Carota Boys), которые приехали поддержать его в Австралии.

«Очень приятно, что они приехали. Я не ожидал этого, но всегда здорово видеть их на трибунах (улыбается). Конечно, у нас уже есть незабываемые моменты благодаря тому, как они меня поддерживают.

Да, они потихоньку становятся популярнее меня (улыбается). Я очень за них рад, здорово, что они есть. Конечно, мне нужно самому о себе заботиться, чтобы выигрывать как можно больше матчей, но и их поддержка придаёт мне заряд сил в ключевые моменты. Кто знает? Посмотрим, как всё пройдёт здесь. Но я правда счастлив, что они здесь», — сказал Синнер на пресс-конференции после победы над Ботиком ван де Зандсхулпом.

Напомним, итальянец победил со счётом 6:4, 7:5, 6:3. Во втором круге Синнер сыграет со 148-й ракеткой мира Йеспером Де Йонгом из Нидерландов, который пробился в основную сетку через квалификацию.