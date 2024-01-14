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Андрей Ольховский: думал, Рублёв выиграет полегче в первом круге Australian Open

Андрей Ольховский: думал, Рублёв выиграет полегче в первом круге Australian Open
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский прокомментировал непростой старт пятой ракетки мира соотечественника Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, Рублёв (5) со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) одолел 78-ю ракетку мира бразильца Тьяго Уайлда.

«Думал, что Андрей выиграет полегче. На мой взгляд, бразилец играл очень удачно, особенно в пятом сете. Он очень удачно подавал. На тай-брейке сказался класс. У Рублёва в решающий момент есть запас прочности — именно этот запас прочности и нужен в такие моменты. Это трудовая победа, но она даёт очень много уверенности в последующих матчах», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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