Новак Джокович начал защиту титула на Australian Open с победы над 178-й ракеткой мира

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович успешно начал защиту титула на Открытом чемпионате Австралии – 2024, общий призовой фонд которого составил $ 58,128 млн.

В матче первого круга Джокович (1) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 178-ю ракетку мира 18-летнего представителя Хорватии Дино Прижмича (Q). Встреча теннисистов продлилась ровно 4 часа. Джокович 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Прижмича семь эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Джоковича в Мельбурне станет победитель матча Алексей Попырин (Австралия) – Марк Полманс (Австралия, WC).