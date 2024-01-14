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Новак Джокович начал защиту титула на Australian Open с победы над 178-й ракеткой мира

Новак Джокович начал защиту титула на Australian Open с победы над 178-й ракеткой мира
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович успешно начал защиту титула на Открытом чемпионате Австралии – 2024, общий призовой фонд которого составил $ 58,128 млн.

В матче первого круга Джокович (1) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 178-ю ракетку мира 18-летнего представителя Хорватии Дино Прижмича (Q). Встреча теннисистов продлилась ровно 4 часа. Джокович 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Прижмича семь эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Джоковича в Мельбурне станет победитель матча Алексей Попырин (Австралия) – Марк Полманс (Австралия, WC).

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 11:15 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6 6
2 		7 7 3 4
             
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич
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