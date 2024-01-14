«Рецепт Медведева, но без монет на корте». Котов — о том, как вынес почти 5-часовой матч

64-я ракетка мира 25-летний российский теннисист Павел Котов раскрыл, как справлялся с нагрузкой по ходу стартового матча на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, Котов со счётом 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3 обыграл француза Артура Риндеркнеша. Их встреча продлилась 4 часа и 46 минут, это самый длинный матч Котова в карьере и первый пятисетовый.

«Я начал принимать соль на каждом переходе. Руку я чуть-чуть ощущал до конца третьего сета, а дальше уже всё было нормально. В целом я, конечно, очень устал. Все мышцы болят. Главное, что выиграл, правильно?

Я просто просил принести соль, они принесли маленький пакетик. Я так понимаю, это была обычная соль. Не знаю, по ощущениям обычная соль (смеётся). Да, это рецепт Медведева (смеётся). К счастью, я взял рецепт только по соли, монетки не бросал на корте (смеётся)», — приводит слова Котова Sports.ru.