Новак Джокович одержал 90-ю победу на Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал 90-ю победу на Открытом чемпионате Австралии (и 29-ю подряд).

Это произошло на Australian Open — 2024. В матче первого круга Джокович (1) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 178-ю ракетку мира 18-летнего представителя Хорватии Дино Прижмича (Q). Встреча теннисистов продлилась ровно 4 часа. Следующим соперником Джоковича в Мельбурне станет победитель матча Алексей Попырин (Австралия) – Марк Полманс (Австралия, WC).

Нельзя не отметить, что проигранная Прижмичу партия имеет особое значение для серба, так как он ещё ни разу в карьере не выигрывал турнир «Большого шлема», не проиграв ни сета в рамках соревнований.