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Джокович стал первым, кто одержал по 90 побед на трёх разных турнирах «Большого шлема»

Джокович стал первым, кто одержал по 90 побед на трёх разных турнирах «Большого шлема»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал первым игроком, одержавшим более 90 побед в мужском одиночном разряде на трёх разных турнирах «Большого шлема» в Открытую эру — по 92 победы на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, 90 — на Открытом чемпионате Австралии, сообщает Opta.

Это стало возможным благодаря победе серба над 178-й ракеткой мира хорватом Дино Прижмичем (Q) в первом круге Australian Open — 2024 (6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4).

Следующим соперником Джоковича в Мельбурне станет победитель матча Алексей Попырин (Австралия) – Марк Полманс (Австралия, WC).

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