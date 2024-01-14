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36-летний Джокович провёл и выиграл самый продолжительный в карьере матч 1-го круга ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл самый продолжительный в карьере матч на старте турнира «Большого шлема».

Это произошло на Australian Open — 2024. В матче первого круга Джокович (1) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 178-ю ракетку мира 18-летнего представителя Хорватии Дино Прижмича (Q). Теннисисты провели на корте ровно 4 часа.

До данного поединка с Прижмичем самым продолжительным матчем первого круга ТБШ в карьере 36-летнего Джоковича была встреча с французом Гаэлем Монфисом на US Open — 2005. Она продлилась 3 часа и 57 минут.

Следующим соперником Джоковича в Мельбурне станет победитель матча Алексей Попырин (Австралия) – Марк Полманс (Австралия, WC).