«Для 36-летнего я отлично начал». Джокович оценил битву с 18-летним Прижмичем на AO-2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал непростой старт на Открытом чемпионате Австралии – 2024. В матче первого круга Джокович (1) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 178-ю ракетку мира 18-летнего представителя Хорватии Дино Прижмича (Q). Теннисисты провели на корте ровно 4 часа.

«Для 36-летнего я отлично начал. Боже. Если подумать… Я вдвое старше его… Сегодня реальность жестока. Он заслужил все эти аплодисменты. Всю сегодняшнюю похвалу. Он потрясающий игрок. Такой зрелый для своего возраста. Он невероятно справился. Если честно, это его момент. Это мог быть и его матч. В третьем сете он вёл с брейком. Он боролся. Он показал отличный настрой, стойкость. Сегодня он заставил меня самому добывать победу. Хочется сказать в его адрес очень много комплиментов. Мне нравится, как он использует каждый сантиметр корта. Ему комфортно входить в корт, и он невероятно обороняется. Потрясающее выступление для игрока, которому 18 лет и у которого ещё нет опыта крупных турниров», – сказал Джокович в интервью на корте.