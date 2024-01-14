Виктор Янчук: у Рублёва был не лучший настрой на матч с Уайлдом

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук оценил победу Андрея Рублёва над бразильцем Тьяго Уайлдом в первом круге Australian Open.

«Первый круг, первая встреча на таком крупном турнире, как Australian Open, не показательна. Рублёв, естественно, был уверен в победе над Уайлдом. Но не было должной формы, настроя. Это Андрею ещё предстоит приобрести по ходу турнира, наращивая свой потенциал от круга к кругу. Рублёв должен играть всё увереннее и увереннее. Думаю, так и будет. Очень важен настрой: он знал, что выиграет, и играл с оглядкой, не на пике. Настрой был не лучший», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, российский теннисист одержал победу в пяти сетах со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Встреча теннисистов продолжалась 3 часа 42 минуты. В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Даниэль Таро (Япония).