«Это не тебе решать!» Рублёв поругался с судьёй на старте Australian Open — 2024

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вступил в перепалку с судьёй по ходу матча первого круга на Открытом чемпионате Австралии – 2024.
Напомним, Рублёв (5) встречался с 78-й ракеткой мира бразильцем Тьяго Уайлдом и обыграл его со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6).
В четвёртом сете поединка, при счёте 2:2 на своей подаче Рублёву не понравилось, что судья слишком рано запускал счётчик времени перед его подачей. По словам теннисиста, на его стороне не было достаточно мячей.
Между ним и арбитром завязался следующий диалог:
Рублёв: Ты запускаешь часы, когда у меня не хватает мячей. Нет, она (болгёрл) отбросила мяч.
Судья: У тебя достаточно мячей.
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Проведя розыгрыш после этого диалога, Андрей ещё раз обратился к судье: «По правилам, у меня должно быть шесть мячей. И это не тебе решать! Я же не говорю тебе, когда объявлять аут. Вот и ты не говори мне, сколько должно быть мячей».