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Селиваненко: первый круг на Australian Open стал для Рублёва непростым испытанием

Селиваненко: первый круг на Australian Open стал для Рублёва непростым испытанием
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал непростой старт пятой ракетки мира соотечественника Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, Рублёв (5) со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) одолел 78-ю ракетку мира бразильца Тьяго Уайлда.

«Первый круг стал для Андрея непростым испытанием. Впрочем, лёгкой прогулки и не стоило ожидать. Тьяго сложный соперник, уже имеющий на своём счету победы над опытными игроками. Так что Андрею пришлось нелегко, особенно когда надо было возвращаться в игру после двух проигранных сетов подряд. Но тем ценнее такие победы», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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