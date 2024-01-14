Australian Open — 2024, мужчины: результаты матчей 14 января

Сегодня, 14 января, в Мельбурне прошёл первый соревновательный день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Australian Open – 2024, мужчины. Некоторые результаты первого игрового дня

Хауме Мунар (Испания) – Александр Шевченко (Россия) – 6:3, 6:3, 6:1.

Янник Синнер (Италия, 4) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:4, 7:5, 6:3.

Павел Котов (Россия) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3.

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Тьяго Уайлд (Бразилия) – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6).

Тейлор Фритц (США, 12) – Факундо Диас Акоста (Аргентина) – 4:6, 6:3, 3:6, 6:2, 6:4.

Новак Джокович (Сербия, 1) – Дино Прижмич (Хорватия, Q) – 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Фрэнсис Тиафо (США, 17) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:3, 7:6 (9:7), 2:6, 6:3.