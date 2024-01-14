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Australian Open — 2024, женщины: результаты матчей 14 января

Australian Open — 2024, женщины: результаты матчей 14 января
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Сегодня, 14 января, в Мельбурне прошёл первый соревновательный день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Australian Open – 2024, женщины. Некоторые результаты первого игрового дня:

Камилла Рахимова (Россия) – Эмина Бектас (США) – 6:4, 6:4.
Лейла Фернандес (Канада, 32) – Сара Бейлек (Чехия) – 7:6 (7:5), 6:2.
Барбора Крейчикова (Чехия, 9) – Маи Хонтама (Япония, WC) – 2:6, 6:4, 6:3.
Элина Аванесян (Россия) – Чжосюань Бай (Китай) – 4:6, 7:5, 6:2.
Мария Тимофеева (Россия, Q) – Ализе Корне (Франция, WC) – 6:2, 6:4.
Аманда Анисимова (США) – Людмила Самсонова (Россия, 13) – 6:3, 6:4.
Мария Саккари (Греция, 8) – Нао Хибиино (Япония) – 6:4, 6:1.
Алина Корнеева (Россия, Q) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 4:6, 6:3, 6:2.
Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Элла Зайдель (Германия, Q) – 6:0, 6:1.

Женская сетка Australian Open – 2024
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