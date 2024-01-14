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Лора Робсон рассказала, когда Надаль вернётся на корт

Лора Робсон рассказала, когда Надаль вернётся на корт
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Британская теннисистка Лора Робсон рассказала, что испанские тренеры сообщили о скором возвращении экс первой ракетки мира в одиночном разряде Рафаэля Надаля.

«У меня есть хорошие новости для фанатов Рафы! Последние 48 часов я разговаривала с некоторыми испанскими тренерами. Что я слышала: план Надаля – вернуться в тур на турнире ATP 250 в Дохе (начинается через 36 дней). Очевидно, травма не такая плохая, он справится с этим. Нет подтверждения, выступит ли испанец там, но то что он уже планирует так скоро – говорит о многом», — приводит слова Робсон Eurosport

Напомним, в воскресенье, 7 января, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль объявил, что не сыграет на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 14 по 28 января.

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