Первый игровой день Australian Open — 2024 посетили более 87 тыс. человек

В воскресенье, 14 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне прошли матчи первого раунда. Первый игровой день Australian Open — 2024 посетили 87 705 человек, сообщает официальный источник.

Отметим, на дневную сессию было продано 58 623 билета, в то время как на вечернюю — 29 082.

В понедельник, 15 января, в Мельбурне (Австралия) пройдёт второй день соревнований. Свои матчи первого круга проведут сразу восемь российских теннисисток: в 4:30 мск на корт выйдут Анастасия Потапова и Екатерина Александрова, затем сыграют Диана Шнайдер, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Захарова, а в 8:30 начнут свои встречи Вероника Кудерметова, Мирра Андреева и Анна Калинская.

У мужчин в борьбу на турнире вступят два российских теннисиста: свои матчи первого круга проведут третья ракетка мира Даниил Медведев и 15-я ракетка мира Карен Хачанов.