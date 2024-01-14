«Горжусь тем, как сыграл». Прижмич — о матче с Джоковичем на Australian Open

178-я ракетка мира 18-летний представитель Хорватии Дино Прижмич поделился впечатлениями от первого в карьере матча в рамках турнира «Большого шлема». Соперником Прижмича стал 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

«Я горжусь тем, как сыграл. Я впервые выступал в основной сетке турнира „Большого шлема“ и просто хотел насладиться игрой против лучшего игрока в истории. Думаю, я многому научился у Новака. Он сделал мне много комплиментов, что для меня очень важно и ценно. Пока это лучший матч в моей карьере. Я сразился с Новаком, увидел, где нахожусь в данный момент. Хотелось усложнить ему жизнь, а теперь хочется, чтобы он завоевал титул», — приводит слова Прижмича Tennis Majors.

Напомним, в матче первого круга Australian Open — 2024 Джокович (1) не без труда обыграл 18-летнего представителя Хорватии. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте ровно 4 часа.